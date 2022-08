Marta Kostyuk (au sujet d’Azarenka qui doit participer à la journée de charité ukrainienne): « Elle n’a rien à faire là »

L’US Open a eu l’idée de vouloir aider l’Ukraine et pour cela le choix a été fait d’or­ga­niser une journée de charité pendant l’US Open à laquelle de nombreux joueurs et joueuses vont participer.

Dans cet élan, la candi­da­ture d’Azarenka a été aussi acceptée, ce qui n’est du goût de la joueuse ukrai­nienne Marta Kostyu très très active au sujet du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Marta a clai­re­ment expliqué que si Azarenka confirme son enga­ge­ment, elle ferait l’im­passe d’au­tant qu’Azarenka n’a pas vrai­ment été pro‐active lorsque la guerre a éclaté.

« J’étais l’une des personnes qui a le plus commenté la guerre, qui a aussi ouver­te­ment soutenu le bannis­se­ment des joueurs et que ce n’est pas du tout accep­table, ce qui se passe. Il n’y a pas eu de dialogue avec moi person­nel­le­ment, même si on ne peut pas dire que j’étais invi­sible. Peut‐être que je ne suis pas très visible parce que je ne suis pas assez bien classée pour qu’on me parle. Elle n’avait proba­ble­ment pas non plus envie de parler. Je ne comprends donc pas pour­quoi elle a appelé, je ne comprends même pas pour­quoi elle va faire ça. Sachant quel genre de rela­tion elle a avec nous tous ».