L’Equipe nous offre un sacré témoi­gnage ce matin dans le quoti­dien, celui du premier homme à avoir cru en Frances Tiafoe.

Ses paroles sont vrai­ment touchantes et on a presque du mal à croire que Frances vient de là.

Misha explique donc pour­quoi il a cru en Frances.

La prin­ci­pale raison est que natu­rel­le­ment Frances avait ce truc qui peut te permettre de devenir un champion.

« Frances avait en lui le truc le plus impor­tant : cette rage de battre l’autre. En tant qu’en­traî­neur, on ne cherche pas un roi des gammes, le mec qui va faire du panier pendant des heures sans bron­cher, on cherche un mec qui a ce sens de la compé­ti­tion. Frances adorait « matcher ». Il fallait juste le struc­turer, lui faire répéter, encore et encore. Mais une fois que vous le mettiez sur le ring, il deve­nait ce combat­tant féroce. C’était inné »