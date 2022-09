Parti rapi­de­ment de New‐York où sa joueuse, Simona Halep, a été éliminée dès le premier tour de l’US Open par une joueuse issue des quali­fi­ca­tions, Patrick Mouratoglou en profite donc pour analyser le tableau masculin et notam­ment le huitième de finale entre Nick Kyrgios et Daniil Medvedev.

« Nick a toujours un coup d’avance comme s’il jouait aux échecs. Il a le temps de regarder son adver­saire, d’an­ti­ciper sa réac­tion et de jouer avec lui. Dans cet échange, Nick voit que Daniil est un peu en retard et qu’il doit se dépê­cher de revenir, donc il inter­vient et prend la balle plus tôt et décide de la jouer derrière lui. Nous voyons que Daniil est sur les talons, donc il joue court, Daniil recule, prêt à défendre, puis Nick décide de frapper une amortie. Non seule­ment l’exé­cu­tion est parfaite grâce à sa magni­fique main, mais son intel­li­gence tactique est énorme. »