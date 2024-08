Lorenzo Musetti réalise une année assez exceptionnelle.

Médaillé de bronze à Paris, demi‐finalise à Wimbledon, l’Italien vit une saison de rêve, et il symbo­lise parfai­te­ment le niveau du tennis trans­alpin. Interrogé par Sky Sports, Lorenzo a expliqué pour­quoi il était aussi effi­cace cette saison.

« La dernière période a été impor­tante en termes de résul­tats et de confiance. J’ai été plus positif, entre­pre­nant et guer­rier. Il est clair que le fait d’être père m’a amené à décou­vrir une autre partie de moi‐même et à avoir une autre pers­pec­tive sur la vie » a expliqué Lorenzo.

D’ailleurs l’Italien n’aura pas le temps de prendre vrai­ment ses marques car il sera opposé à Opelka dès son premier tour : « C’est un adver­saire incon­for­table, j’es­père jouer du bon pied et passer deux bonnes semaines ici à New York »