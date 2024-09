Dans le dernier épisode du podcast de Rennae Stubbs, réalisé après l’éli­mi­na­tion précoce de Novak Djokovic à l’US Open, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et numéro 3 en simple, Pam Shriver, a estimé que les autres joueurs n’avaient plus vrai­ment peur du Serbe.

« Novak semble avoir perdu un peu de cette aura de géant qui lui permet­tait de commencer chaque set avec deux coups d’avance. Quand on pense à ce qu’il était et son bilan cette année : un seul titre et c’était les Jeux olym­piques, aucun titre sur le circuit ATP alors qu’il avait atteint la finale de Wimbledon et la demi‐finale de l’Open d’Australie… C’était proba­ble­ment un signe avant‐coureur de son année lors­qu’il n’a pas pu atteindre le niveau habi­tuel en demi‐finale d’un tournoi majeur contre Sinner en Australie », a déclaré l’Américaine dans des propos rapportés par Tennis365.