Gêné par des pépins physiques ces dernières semaines et battu au premier tour à Cincinnati par Jordan Thompson, Ugo Humbert a pris une pause salva­trice avant l’US Open.

C’est ce que le numéro 1 fran­çais (17e mondial) a expliqué à L’Equipe après sa victoire au premier tour contre Thiago Monteiro : 6–3, 6–4, 6–4.

« Après Cincinnati, j’ai coupé une semaine. Je n’ai rien fait et j’ai l’im­pres­sion que ça m’a fait du bien. Il fallait me régé­nérer. Je n’avais même plus envie de faire ma valise, je satu­rais. J’ai dit à Jim (Jérémy Chardy, son coach) : ‘ce qui va me faire du bien, c’est de ne plus penser à rien du tout’. Je n’ai même pas fait mes soins et ça m’a fait du bien de ne pas avoir de contrainte pendant quelques jours. Je devais me forcer pour tout. Quand il n’y a plus cette étin­celle de plaisir, je pense que c’est bien de couper. C’est parce que j’avais la tête qui n’al­lait pas que le corps finis­sait par bloquer. La semaine dernière, j’ai fait tous les entraî­ne­ments avec plaisir, je suis content. »