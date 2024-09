En confé­rence de presse après sa défaite contre Taylor Fritz en quarts de finale de l’US Open, Alexander Zverev s’est montré extrê­me­ment critique envers lui‐même.

« Je n’ai rien fait pour mériter de gagner ce match. J’ai très mal joué. En fond de court, surtout. Servir et retourner, ça allait plutôt bien. Mais en fond de court, j’ai très mal joué… Je ne me souviens pas d’avoir frappé d’aussi mauvais revers depuis que je suis sur le circuit. Ça ne me dit rien. Je ratais des coups qui arri­vaient au milieu du court, sans vitesse, et je les mettais dans le filet. C’était horrible, abso­lu­ment horrible. En fait, le coup droit et le service étaient bons. Mais mon coup le plus fiable, celui pour lequel on me connaît, celui que je ne peux pas louper même si vous me réveillez à trois heures du matin pour en frapper un, aujourd’hui, ça n’al­lait pas. Honnêtement, je n’ai pas de mots pour décrire ça. »