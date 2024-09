Battue en deux sets par Emma Navarro en quarts de finale de l’US Open (6−2, 7–5) alors qu’elle a mené 5–1 dans la deuxième manche, Paula Badosa s’en voulait après la rencontre.

« Je suis très déçue de mon niveau. Elle a très bien joué et très bien géré la situa­tion, alors que moi, j’ai été complè­te­ment désas­treuse (…) Je n’ai jamais eu le momentum dans ce match. J’ai joué quatre ou cinq jeux correc­te­ment. Je n’ai pas eu l’im­pres­sion de bien servir, de bien jouer de la ligne de fond. C’est ma plus grande force. Je pense qu’au­jourd’hui (mardi), j’ai été surprise parce que je jouais plutôt bien les autres matchs, je me sentais bien. Mais quand je suis entrée sur le court, je pense que je n’ai pas bien géré la situa­tion ou les émotions. C’était un peu diffi­cile à gérer pour moi. Je voulais telle­ment gagner que parfois cela ne m’aide pas du tout. Mener 5–1 et perdre le set, c’est la première fois que ça m’ar­rive dans ma carrière. »