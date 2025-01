Tombeuse de l’Australienne Destanee Aiva dans une ambiance hostile jeudi, à l’occasion du deuxième tour de l’Open d’Australie, Danielle Collins n’avait pas hésité à cham­brer le public au moment de célé­brer et ensuite lors de l’interview sur le court en décla­rant ceci : « Pendant le match, je me suis dit : tant qu’à être là, je peux aussi bien accepter ce bon gros chèque. On adore prendre des vacances 5 étoiles ! »

Visiblement, le public austra­lien ne lui a pas pardonné cette atti­tude. La 11e mondiale a été huée lors de son entrée sur la Rod Laver Arena ce samedi, pour son troi­sième tour contre Madison Keys.

Danielle Collins receives a sere­nade of boos as she enters Rod Laver Arena. 😠🔊#AusOpen pic.twitter.com/eGcuxwS9Yg