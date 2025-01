Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite (7–6[8], 6–3, 6–3) contre l’es­poir améri­cain, Learner Tien, tombeur de Daniil Medvedev au tour précé­dent, le Français Corentin Moutet a fait une révé­la­tion très étonnante.

« En fait, j’ai fait un malaise 45 minutes avant le match dans la douche. Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais dans la douche, je me suis réveillé par terre. Tout était noir, je n’ar­ri­vais pas à voir. C’est inat­tendu parce que je me suis senti bien toute la journée, pas trop de cour­ba­tures, j’étais plutôt en forme, j’avais bien récu­péré de mes matches d’avant. C’était un peu pertur­bant. Je n’avais pas trop de repères, j’étais un peu sonné de la chute. Je ne me suis pas fait mal, mais j’étais sonné. Pendant l’échauf­fe­ment, il y a eu un peu de panique de me demander comment j’al­lais faire. Il faisait chaud aujourd’hui (samedi), c’était dur physi­que­ment. Franchement, je suis fier de moi. Je n’ai pas commencé le match dans les meilleures condi­tions. J’ai fait du mieux que je pouvais pour le déranger. Ça ne l’a pas fait, mais il faut savoir perdre aussi. »