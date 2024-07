Les senti­ments d’Arthur Fils était un peu partagés après avoir atteint pour la première fois de sa carrière le troi­sième tour de Wimbledon.

Vainqueur du 7e joueur mondial, Hubert Hurkcaz, le Français a vu son adver­saire aban­donner lors du jeu décisif du quatrième set après un plon­geon sur le gazon. Le Polonais, qui s’est fait strapper au niveau du genou droit après sa bles­sure, a quand même disputé deux points avant de défi­ni­ti­ve­ment jeter l’éponge.

Une situa­tion inédite et pas facile à gérer pour le Tricolore de 20 ans qui s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai juste vu un ami qui souf­frait et ne pouvait pas bouger. Je ne me souciais pas du score. J’espérais juste qu’il allait bien et qu’il pouvait encore marcher et tout. Après, je ne savais pas comment gérer cela, c’est la première fois que je me retrou­vais dans une telle situa­tion. Je pense que je me suis bien débrouillé. Je ne savais pas si je devais faire un service kické ou le faire jouer. Alléluia, j’ai réussi mon premier service et j’ai joué deux bons points parce que ce n’était pas si facile. Puis il s’est arrêté et a aban­donné. Bien sûr, c’est une fin triste, mais je suis content de la façon dont j’ai géré ces deux points. »