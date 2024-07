Quart de fina­liste à Stuttgart et qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon grâce à sa victoire contre Dominic Stricker (6−3, 6–2, 3–6, 6–4), Arthur Fils se sent de plus en plus à l’aise sur gazon.

« L’année dernière, je ne compre­nais rien (au gazon), ce n’est pas compliqué (sourire). Je monte un peu plus au filet, j’es­saie de faire des services‐volées… Parfois, je loupe la volée, je la mets dans la bâche, mais au moins je joue un peu plus le jeu du gazon. Je me sens bien sur toutes les surfaces. Il faut juste un peu s’adapter parfois. Je sais que je suis capable de bien retourner aussi. Je devrais réussir à bien jouer dessus dans ma carrière », a déclaré le 34e mondial dans des propos recueillis par L’Equipe.

Le jeune fran­çais s’ap­prête désor­mais à défier l’un des outsi­ders du tournoi en la personne d’Hubert Hurkacz.