En huitièmes de finale contre Alex de Minaur, Arthur Fils a décou­vert le court numéro 1 de Wimbledon, qui plus est avec le toit fermé en raison de la météo toujours aussi capri­cieuse. Après sa défaite en quatre sets (6−2, 6–4, 4–6, 6–3), le Français a raconté à L’Equipe comment il avait vécu ce début de forcé­ment spécial.

« C’est vrai que c’était la première fois de toute ma vie sur ce court, oui, et que c’est diffé­rent des courts annexes. Avec le toit, c’est aussi un autre tennis, un peu. C’est pour ça qu’à 4–1 pour lui au premier, j’ai demandé à Seb (Grosjean, son coach) : ‘C’est moi qui ne joue pas très bien ou c’est lui joue très, très bien ?’. Il m’a répondu que c’était lui, qu’il fallait que je main­tienne le niveau, que je m’ac­croche et que je laisse passer l’orage. Mais évoluer sur un tel court, c’était super sympa. On s’en­traîne pour vivre ce genre de matches sur ce genre de courts. Je n’ai pas gagné mais c’était une super expérience. »