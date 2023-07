S’il a connu des pépins physiques notam­ment au niveau des genou ces dernières semaines et qu’il n’a pas disputé de tournoi offi­ciel sur gazon avant Wimbledon, Felix Auger‐Aliassime reste extrê­me­ment ambi­tieux. La preuve avec cette décla­ra­tion rapportée par Tennis Majors.

« La convic­tion ne change pas. J’ai toujours cette ambi­tion et cette convic­tion que j’ai tout ce qu’il faut pour gagner un tournoi comme Wimbledon (…) Pour notre géné­ra­tion, ce n’est pas facile, car depuis très long­temps, il n’y a que Federer, Djokovic, Murray et Nadal. Mais à un moment donné, les jeunes joueurs vont aussi gagner ce genre de tournoi. J’en ai été plus proche par le passé, mais ces problèmes physiques ne m’ont pas aidé. A l’en­traî­ne­ment ou même pendant les matches que j’ai perdus, je me suis toujours senti compé­titif. Je sais quel joueur je veux devenir et quel joueur je suis déjà. Je ne me dis jamais que je dois revoir mes ambi­tions à la baisse, même pour le reste de la saison. J’ai encore beau­coup d’am­bi­tions et d’es­poirs pour cette année. Maintenant, je veux revenir au plus haut niveau, retrouver mon ancien clas­se­ment (n°6), et puis évidem­ment aller encore plus haut. Je ne suis pas contrarié ou impa­tient par rapport à tout cela : j’ai accepté la situa­tion et je sais que ce genre d’an­nées peut arriver dans une carrière. »

Le Canadien, quart de fina­liste de l’édi­tion 2021, fera son entrée en lice contre Michael Mmoh (119e) ce lundi.