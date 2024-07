Vainqueur ce mardi de Tommy Paul en quarts de finale de Wimbledon alors qu’il était mené d’un set er d’un break (7−5, 2–0), Carlos Alcaraz, comme face à Frances Tiafoe et Ugo Humberts lors des tours précé­dents, a une fois de plus trouvé les réponses et les solu­tions pour s’im­poser sans pour autant déve­lopper son meilleur tennis. La force des grands joueurs.

« J’essaie de trouver des solu­tions. Pour moi, bien sûr, il sera très diffi­cile de jouer mon meilleur tennis à chaque match. Je sais qu’il y aura des matches où je ne serai pas à mon meilleur niveau, mais je dois essayer de gagner quand même. Je pense que même les trois grands, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne jouaient pas leur meilleur tennis à chaque fois, mais ils réus­sis­saient quand même à gagner ces matchs. C’est ce que je vais faire aussi. Parfois, ce sera diffi­cile, mais parfois, comme dans ce match, même si je ne joue pas brillam­ment, je trouve un niveau suffi­sant pour gagner. »