Dire que Jasmine Paolini est en grande forme est un euphémisme.

Finaliste surprise de Roland‐Garros il y a un peu plus d’un mois, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale, loin d’être consi­dérée comme une spécia­liste du gazon, a encore surpris tout le monde en se quali­fiant ce mardi pour le dernier carré de Wimbledon après avoir corrigé Emma Navarro (6−1, 6–2 en moins d’1h).

Lors de son passage en confé­rence de presse, la pétillante italienne a expliqué qu’elle n’avait fina­le­ment pas dû changer grand chose dans son jeu en passant de la terre battue à l’herbe.

« Je n’ai rien eu à changer (par rapport à la terre battue), la seule chose, c’est qu’il faut faire atten­tion à ne pas glisser. En fait, je me souviens que lors du premier match, je suis tombée, car ce n’est pas facile de se déplacer sur l’herbe, il faut toujours s’adapter un peu. Même main­te­nant, à la fin, c’est un peu diffé­rent, avec l’herbe beau­coup plus sèche à partir de la ligne de fond. Je peux dire qu’en ce moment, je me sens bien dans mes mouve­ments, je me sens aussi plus confiante. »