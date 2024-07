Commentateur pour la BBC pendant Wimbledon et invité à s’ex­primer sur la colère et la frus­tra­tions de Novak Djokovic lors de son inter­view sur le court après sa victoire face à Holger Rune en huitièmes de finale, le Britannique et ancien 21e joueur mondial, John Lloyd, a expliqué que le Serbe ne digé­rait certai­ne­ment pas son manque de popu­la­rité comparé à ses deux autres collègues du Big 3.

« Je pense qu’au fond de lui, il est un peu agacé parce qu’il n’est pas aussi popu­laire que Roger Federer et Rafael Nadal, ses deux grands rivaux. Novak n’est parfois pas aussi popu­laire que ces deux‐là, mais qui le serait ? Et je pense que parfois il est un peu agacé par cela. Et quand le public s’en prend à lui, il pense que c’est un peu personnel, mais ce n’est pas le cas. »