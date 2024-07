Impressionnante ce mercredi face à Elise Mertens au deuxième tour de Wimbledon (6−1, 6–2, en 1h15), Emma Raducanu est revenue lors de l’in­ter­view d’après match sur l’une des prin­ci­pales infor­ma­tions de cette journée, à savoir son inscrip­tion en double mixte aux côtés de la légende Andy Murray.

« Mon palmarès en double n’est ni le plus long ni le plus vaste. Je ne pouvais pas refuser. C’est une oppor­tu­nité qui ne se présente qu’une fois dans une vie. C’est un rêve que je caresse depuis que je suis toute jeune. Andy est un héros pour nous tous. Pour moi, c’est un véri­table cadeau et c’est un véri­table honneur qu’il me l’ait demandé. C’est un moment que je ne pour­rais jamais refuser. Je suis très excitée à l’idée d’être sur le court de double mixte et j’es­père apprendre une chose ou deux sur la façon de monter au filet ou quelque chose comme ça. »