C’est par une simple story sur son compte Instagram que le joueur italien a mis en doute la « sincé­rité » de Rafael Nadal.

« S’il vous plait les gars, ne croyez pas toujours ce que l’on écrit » a expliqué Fabio qui ne croit pas une seule seconde à la bles­sure de son « collègue de travail ». C’est assez rare ce type de réac­tion sur le tour.



Il est d’ailleurs diffi­cile de suivre le raison­ne­ment de l’Italien car il est évident que Rafa était plus que diminué et que sa force a été d’adapter son jeu et surtout de profiter aussi du mental en « mousse » de son adversaire.