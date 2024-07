Tombeur de Jannik Sinner en cinq sets en quarts de finale de Wimbledon ce mardi et inter­rogé en confé­rence de presse au sujet de ses deux finales perdues en Grand Chelem alors qu’il menait deux sets à rien, Daniil Medvedev a surtout insisté sur la notion de regrets.

« Ces deux défaites en finale, je n’y pense pas trop. C’est sûr que j’adorerais avoir six titres du Grand Chelem, ou dix ou 26. Quoi qu’il en soit, plus que Novak. Je fais toujours de mon mieux. Je sais que contre Nadal (en finale de l’Open d’Australie 2022, ndlr), j’au­rais pu faire mieux et peut‐être gagner. Contre Jannik (en finale de l’Open d’Australie 2024, ndlr), c’était plus dur physi­que­ment. Donc, d’une certaine manière, je suis un peu moins triste. Mais c’est toujours mieux d’être en finale que de perdre au 2e tour contre Ruusuvuori où j’étais en grande diffi­culté et j’au­rais dû perdre le match (il était mené deux sets à rien, ndlr). Mais j’ai réussi à gagner et à être en finale. Je fais de mon mieux. J’espère que je pourrai gagner le plus de tour­nois du Grand Chelem. Je crois en moi. Je crois en mon tennis. Je ne veux pas avoir de regrets une fois que j’aurai terminé ma carrière. »