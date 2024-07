Il était temps pour Daniil Medvedev !

Après cinq défaites d’af­filée face à Jannik Sinner dont une très doulou­reuse en finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à rien, le Russe, grâce notam­ment une tactique plus offen­sive, s’est imposé après cinq manches parfois décou­sues : 6–7(7), 6–4, 7–6(4), 2–6, 6–3, en 3h55 de jeu.

Et comme lors de la finale à Melbourne, Daniil a décidé de ne pas subir le jeu explosif de l’Italien en frap­pant la balle plus tôt et plus fort, surtout en coup droit. Pas récom­pensé de ses efforts après un jeu décisif un peu vendangé, il se rattra­pait parfai­te­ment dans la deuxième manche grâce à un break précoce. Un partout, balle au centre.

Mais le match prenait une drôle de tour­nure lorsque le numéro 1 mondial, pris de vertiges et une nouvelle fois breaké très tôt, déci­dait de faire appel au médecin avant de passer de longues minutes aux vestiaires. Plus frin­gant, il parve­nait même à reprendre son service au meilleur des moments alors que son adver­saire servait pour le set à 5 jeux à 4. Mais cette, fois c’est lui qui craquait lors du tie‐break.

Marqué physi­que­ment après ce gros effort, Medvedev offrait carré­ment le quatrième set à Sinner sur un plateau sans vrai­ment lutter : 6–2 en moins de 25 minutes.

Un choix payant puisque c’est lui qui semblait le plus frais lors de cette cinquième manche où il prenait une nouvelle fois très tôt le service du Transalpin, inha­bi­tuel­le­ment brouillon.

Daniil Medvedev s’est donc fait violence en sortant de sa zone de confort et prendre ainsi sa revanche sur Jannik Sinner. Il atteint pour la deuxième fois de sa carrière, après 2023, les demi‐finales de Wimbledon où il pour­rait juste­ment retrouver Carlos Alcaraz, son bour­reau de l’année dernière, actuel­le­ment opposé à Tommy Paul.