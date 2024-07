Interrogé sur la colère de Novak Djokovic suite à sa victoire face à Holger Rune ce lundi soir, l’an­cien 4e joueur mondial et actuel consul­tant, Greg Rusedski, a estimé que le Serbe avait eu tort de s’énerver et que les bruits des suppor­ters danois n’étaient pas destinés à le huer.

« Tout le monde pense que c’est impoli, mais c’est juste le chant danois, donc il n’y a rien d’ir­res­pec­tueux envers Novak là‐dedans. C’est un grand cham­pion et les Danois ont leur chant pour Rune et nous allons l’en­tendre de plus en plus au fur et à mesure que sa carrière progressera. »