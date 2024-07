Consultant pour la BBC, John a surpris beau­coup d’ob­ser­va­teurs en prenant la défense de Novak Djokovic lors d’un entre­tien où il fallait faire un debrief de son 8ème de finale face à Holger Rune.

« Qu’a‐t‐il fait de si mal ? Nommez quelque chose. Qu’est‐ce qu’il veut ? Il se bat aussi dur que quiconque a déjà concouru ? Est‐ce son appa­rence, d’où il vient ? En fait il est comme Dark Vador comparé à deux des artistes les plus élégants que nous ayons vu jouer au tennis : Rafael Nadal et Roger Federer. Qui peut se comparer à eux en termes de ce qu’ils ont apporté à la table ? Personne – et puis ce gars Djokovic gâche la fête. Alors, pour­quoi ne pas le respecter après tout ça ? C’est de loin le gars qui a subi le plus de critiques et c’est pour­quoi je dirais qu’il est le meilleur joueur qui ait jamais joué »