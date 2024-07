En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets contre Alexandre Muller au deuxième tour de Wimbledon, Daniil Medvedev est revenu sur sa frus­tra­tion en fin de premier set, où il est parti s’as­seoir sur sa chaise à 6–3 dans le tie‐break pour son adver­saire, alors que la manche n’était pas finie.

« C’était un match complexe, je pense qu’il a joué à un haut niveau. Heureusement, j’ai pu rester calme et j’ai très bien servi. Dans le premier set, j’étais très frustré par ce qui se passait et je me suis laissé distraire. En fait, je crois que cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant, c’était amusant. La façon dont j’ai retourné le deuxième set me donne beau­coup de confiance », a expliqué le 5e mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.