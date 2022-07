Interrogée par le le site austra­lien News.com sur l’at­ti­tude son fils envers sa box lors de son parcours à Wimbledon, la maman de Nick Kyrgios, Nill, restée en Australie avec son autre fils, Christos, a reconnu n’avoir regardé aucun match de Nick en raison de son comportement.

« Pour moi, ce n’est pas une expé­rience agréable de regarder un des matchs de mon fils. En fait, lors de la finale, la seule chose que j’ai vue, c’est quand il est entré sur le terrain et le tirage au sort. À ce moment‐là, j’ai décidé d’aller dormir. Je n’ai regardé aucun de ses matchs pendant tout le tournoi. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j’ai regardé le résultat, mais je me suis parfai­te­ment reposée. Il est clair pour moi que je ne vais pas aller le voir dans un stade parce que je ne sais pas ce que je dois faire pour l’empêcher de s’énerver, si je dois me taire, l’en­cou­rager, l’ap­plaudir, me lever ou m’asseoir. »