Connu pour ses posi­tions très affir­mées comme lors­qu’il avait dure­ment critiqué Novak Djokovic lors de l’épi­sode de l’Open d’Australie, Nicolas Pietrangeli, désor­mais âgé de 88 ans, s’en est cette fois pris à Carlos Alcaraz, qui a été battu par son compa­triote Jannik Sinner, en qui il fonde beau­coup d’espoirs.

« Jannik est un phéno­mène. Il a joué comme un vrai cham­pion et a donné une leçon à l’ar­ro­gant Alcaraz. La prin­ci­pale force de Jannik est sa menta­lité. J’ai beau­coup apprécié le match. On peut dire que Sinner vs Alcaraz pour­rait être le Djokovic vs Nadal du futur. Contre Nole, je donne à Sinner 45% de chances de gagner. Au tennis, l’ex­pé­rience ne compte pas et il a toutes les qualités requises pour réussir. »