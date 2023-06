La série Break Point de Netflix permet aux spec­ta­teurs de se plonger dans le quoti­dien de grands joueurs du circuit ATP, et de suivre leurs aven­tures dans les plus grands tour­nois du circuit.

On a pu notam­ment suivre la montée en puis­sance de Nick Kyrgios. Ce dernier a eu un déclic depuis sa victoire avec son compa­triote Kokkinakis en double à l’Open d’Australie. Il a ensuite réalisé une quizaine d’an­tho­logie à Wimbledon, s’en allant disputer le titre contre Novak Djokovic au terme d’un tournoi où il a prouvé qu’il pouvait jouer avec les meilleurs.

Un déve­lop­pe­ment qui avait surpris Andy Roddick, intér­rogé à ce sujet, lui qui ne pensait pas l’Australien capable d’une telle perfor­mance lorsque les enjeux étaient au plus haut :

« Je ne connais personne d’autre qui ait gagné un tournoi de double en Grand Chelem et qui se soit dit : ‘Vous savez quoi, main­te­nant je peux gagner en simple’.Il a beau­coup grandi cette année. Je ne pensais pas qu’il serait un jour capable de tout mettre en place et de faire un bon parcours en Chelem et il a presque gagné Wimbledon. » avait déclaré l’Américain dans l’épi­sode 6 de la série.