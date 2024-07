Si elle n’a pas joué de tournoi sur gazon entre Roland‐Garros et Wimbledon, Iga Swiatek a regretté de ne pas avoir pris assez de repos entre les deux tour­nois après sa défaite dès le troi­sième tour sur le gazon londo­nien où elle n’a encore jamais dépassé les quarts de finale.

“Mon réser­voir d’énergie, qui me permet­tait de repousser mes limites, s’est soudain vidé au début du deuxième set. J’ai été un peu surprise. Mais sais que je ne me suis pas reposée correc­te­ment après Roland‐Garros. Je ne vais pas refaire cette erreur. Après une saison sur terre battue aussi diffi­cile, je dois vrai­ment récu­pérer. C’est peut‐être aussi la raison. Mais je pensais que j’allais pouvoir, je ne sais pas, jouer au même niveau. J’ai l’impression que sur gazon, j’ai besoin d’un peu plus d’énergie pour rester patiente et accepter certaines erreurs. Mentalement, je n’ai pas été très perfor­mante sur ce tournoi. Je dois mieux récu­pérer après la saison sur terre battue, à la fois physi­que­ment et menta­le­ment. Peut‐être que l’année prochaine, je vais prendre des vacances (entre Roland‐Garros et Wimbledon, ndlr) et ne rien faire », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos rapportés par Tennis Majors.