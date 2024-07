Au micro de BeIN Sports après la victoire de Novak Djokovic contre Holger Rune en huitièmes de finale de Wimbledon, l’ex‐12e joueuse mondiale Tatiana Golovin a donné son avis sur le coup de gueule du Serbe contre certains spec­ta­teurs, en esti­mant qu’il arri­vait à un stade sa carrière où il avait désor­mais besoin de ressentir l’amour du public.

« Je pense qu’il ne se nourrit plus de ça (des ambiances hostiles, ndlr). Quand il y avait Federer et Nadal, il arri­vait à se dire : ‘bon ok, je suis le troi­sième qui arrive mais je vais aller cher­cher tous les records et leur montrer que de toute manière, c’est moi le meilleur.’ Mais main­te­nant, je pense que cela devient trop diffi­cile. À 37 ans, avec tout ce qu’il a accompli, les diffi­cultés physiques qu’il peut et la nouvelle géné­ra­tion qui arrive, je pense qu’il voudrait avoir le soutien du public. Et le match qu’il remporte à Roland‐Garros lors­qu’il est mené deux sets à zéro, c’est juste­ment parce que le public s’est dit : ‘on va être derrière lui parce qu’il est en train de perdre’. Je pense qu’il a raison de dire : ‘ça suffit. Je suis le meilleur de tous les temps, je dois avoir du respect et on doit me soutenir, qu’on m’aime ou pas.’ Je pense que ça l’at­teint beau­coup plus qu’a­vant parce qu’à son âge, il voudrait passer au niveau au‐dessus. »