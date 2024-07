Malgré sa défaite en finale à Roland‐Garros, le joueur alle­mand a toujours l’es­poir de remporter un tournoi du Grand Chelem. Il pense d’ailleurs que cette édition 2024 est la plus ouverte depuis long­temps. Pour parvenir à aller le plus loin possible, Alexander consi­dère que c’est avant tout menta­le­ment qu’il faut progresser car le gazon est vrai­ment une surface à part.

« Il faut aimer les terrains en herbe. Je ne les ai pas aimés pendant toute ma carrière. J’ai toujours eu le senti­ment que le jeu sur gazon était trop « stres­sant parce que je ne pouvais pas frapper plus de 40 fois dans des échanges déci­sifs comme sur terre battue et gagner le point. Il faut accepter que le jeu sur gazon n’est pas aussi agréable que sur d’autres surfaces. C’est une chose mentale qu’il faut accepter. Alors j’aurai une chance. Je dois accepter que ce ne sera pas le meilleur tennis. D’un autre côté, je sers aussi à 230 km/h et je peux frapper un revers loin de ligne à 150 km/h. Cela doit être la menta­lité pour trouver un moyen de gagner même sans un beau tennis »