Dernière chro­nique de la joueuse russe qui nous a séduit par sa sincé­rité et sa simplicité.

50ème au clas­se­ment, elle a forcé­ment des objec­tifs pour la saison à venir mais elle sait aussi qu’il ne faut pas tomber dans le piège d’une course effrénée pour atteindre des sommets que l’on en peut pas toujours maitrisés.

« Je n’aime pas avoir des objec­tifs de clas­se­ment ou de victoires. Bien sûr que je rêve de gagner le plus de tour­nois, de monter au clas­se­ment mais au final je me suis aperçue que cela ne m’aide pas quand j’y pense tout le temps. Pour moi, le plus impor­tant, c’est de grandir et apprendre. Apprendre à gérer les émotions par exemple, devenir menta­le­ment plus forte. Savourer aussi chaque moment de ma vie et de mon chemin. Rester dans le présent, ne pas trop me projeter. Tous les jours faire de mon mieux car c’est au final la seule chose que je peux contrôler »