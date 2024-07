Après un premier tour promet­teur face à la toujours dange­reuse Anna Blinkova, Caroline Garcia n’a malheu­reu­se­ment pas confirmé ce jeudi, pour le compte des 32e de finale.

Battue par l’Américaine Bernarda Pera, 97e joueuse mondiale et loin d’être une spécia­liste de la surface (c’est la première fois qu’elle passait le 1er tour en six parti­ci­pa­tions), la Lyonnaise est retombée dans ses travers après un début de match pour­tant positif : défaite 6–3, 3–6, 4–6, après 1h40 de jeu.

Interrogée par nos confrères de L’Équipe après cette nouvelle désillu­sion, la Lyonnaise a avoué avoir été surprise par le niveau de son adversaire.

« C’était un jour moyen et disons qu’elle a très bien joué dans les deux dernières manches. Il faut recon­naître qu’elle ne jouait pas bien au début. Elle n’en mettait pas beau­coup dedans et il y avait un manque de rythme. Je savais qu’elle était capable de mieux jouer et elle l’a fait petit à petit. Il y a eu une vraie diffé­rence de niveau de sa part, ensuite, et elle s’est mise à servir vrai­ment bien. Elle a été plus agres­sive à un moment donné et je me suis un peu tendue. J’ai moins bien servi et ça a fait la diffé­rence. Sur gazon, ça se joue sur deux‐trois points. Elle a été plus oppor­tu­niste, elle a pris sa chance, eu un peu de réus­site sur deux‐trois points impor­tants et ça a fait pencher la balance. C’est dommage. Mon épaule doulou­reuse ? Avec des anti‐inflammatoires tu vois toujours la vie plus en rose… »