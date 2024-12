On le sait, Simona Halep n’a jamais été vrai­ment aidé lors de son affaire de dopage. D’ailleurs, sa situa­tion n’est pas vrai­ment logique quand on la compare à celle d’Iga Swiatek.

Quand on avait rencontré Ion Tiriac, le grand sage roumain nous avait clai­re­ment expliqué que Simona n’avait été épar­gnée par rien.

Pourtant, Simona ne lâche rien et elle essaye de revenir même si son clas­se­ment ne lui permet pas vrai­ment de fantai­sies. Elle est 877e.

Visiblement les orga­ni­sa­teurs de l’Open d’Australie ont entendu son appel de détresse. Elle a donc obtenu une invi­ta­tion pour les qualifications.

