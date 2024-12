Nos confrères de Championnat ont repris longue­ment les propos de la joueuse russe classée 35ème qui s’est exprime sur a déclaré Potapova sur la chaîne YouTube

« Best Tennis Podcast » .

Interrogée au sujet du débat du coaching sur le circuit féminin, Anastasia a proposé une lecture assez inté­res­sante de la situation.

« D’un côté, il y a une meilleure connexion avec les femmes ; nous nous compre­nons parfai­te­ment. Mais avec les hommes, vous pouvez établir une distance de travail profes­sion­nelle qui n’interférera pas avec votre vie. C’est comme ça pour moi, je ne sais pas, c’est diffé­rent pour toutes les filles, on connaît des histoires diffé­rentes, il me semble que tout le monde les connaît, mais ça a toujours été comme ça pour moi. « J’essaie de construire une distance profes­sion­nelle en ce moment pour ne pas fran­chir cette ligne, et il me semble que c’est plus facile de faire ça avec un homme »