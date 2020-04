Caroline Garcia était l’invitée de l’émission « L’Equipe du Soir » sur la chaîne L’Equipe ce mercredi. Et la Lyonnaise essaie de croire à la possibilité de jouer Roland-Garros : « J’essaie de rester optimiste, même s’il y a encore beaucoup de zones floues. On ne sait pas trop, c’est un sport international et on a besoin de pouvoir voyager. Chaque gouvernement a ses propres règles, la France c’est jusqu’à fin août. On peut jouer au tennis de manière individuelle, mais on n’a pas toutes les informations. Il y a la possibilité qu’il n’y ait pas de tournois, mais il est possible qu’on puisse reprendre aussi et qu’on puisse jouer Roland-Garros. J’ai envie de garder ça à l’esprit, ça m’aide à m’entraîner et me motive. Maintenant, il y a des priorités, et la question sanitaire est plus importante que de pouvoir jouer au tennis. »