Ces derniers mois, l’Arabie Saoudite a affiché sa volonté de devenir une nation d’ac­cueil pour de grands tour­nois de tennis, et est notam­ment devenue candi­date pour accueillir les WTA Finals.

Cette arrivée en puis­sance d’une nation où les droits des femmes sont restreints a fait beau­coup réagir, souvent en mal, comme les réac­tions des deux légendes du tennis féminin Chris Evert et Martina Navratilova.

Il y a quelques jours, Ons Jabeur a quant à elle exprimé une opinion tota­le­ment diffé­rente sur son compte X, esti­mant qu’il n’y a qu’en allant là‐bas qu’il serait possible de changer les choses.

« Le chan­ge­ment n’est possible que si l’on adopte des pers­pec­tives diffé­rentes et si l’on fait preuve d’ou­ver­ture. L’exclusion et l’iso­le­ment n’ont jamais apporté de chan­ge­ment et n’ont fait que créer des divi­sions. En tant que fervente ambas­sa­drice du sport féminin, je ne peux que saluer et soutenir les efforts de l’Arabie Saoudite pour mettre en lumière le sport féminin et créer des oppor­tu­nités fantas­tiques pour tous. »

Une posi­tion qui prend le contre­pied de la plupart de ses collègues, mais qui est toute­fois entendable.