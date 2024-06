Karolina Muchova faisait partie des révé­la­tions de l’année 2023. Avec son jeu plutôt atypique, elle avait réussi à se hisser jusqu’en finale de Roland Garros en inquié­tant même la « reine » des lieux depuis trois années, Iga Swiatek.

Après cette belle saison, la Tchèque avait subi une grave bles­sure au poignet et n’a pas joué depuis l’US Open. De retour au tournoi d’Eastbourne cette semaine, elle est revenue au micro de WTA Insider sur sa convalescence.

« Une fois que j’ai pu retirer ma main de l’attelle qui enve­lop­pait mon poignet, la vérité est que je pouvais à peine la bouger. À ce moment‐là, j’ai vrai­ment eu peur, j’ai soudai­ne­ment pensé : D’accord, je ne pense pas que je tien­drai plus jamais une raquette. En fait, je n’étais même pas sûr de pouvoir à nouveau tenir une four­chette pour manger, je me sentais si faible à ce moment‐là. C’est pour­quoi main­te­nant, même si cela peut paraître cliché, je suis recon­nais­sante du simple fait de pouvoir jouer et d’aller sur le terrain pour m’en­traîner. Je suis très compé­ti­tive, cela n’a pas changé, alors main­te­nant ce que je veux, c’est récu­pérer l’adré­na­line des matchs. »