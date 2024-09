Maman d’une petite Bella depuis le 23 avril dernier, l’an­cienne 4e joueuse mondiale, Belinda Bencic, absente depuis septembre 2023, s’(est récem­ment entre­tenu avec la presse suisse pour donner de ses nouvelles.

Et visi­ble­ment, la médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo a hâte de revenir et a même donné une date.

« Il était clair que je revien­drai ensuite. J’ai 27 ans, je me sens bien, j’ai encore quelques bonnes années devant moi sur la tournée. Je suis très heureuse de la façon dont nous faisons les choses. L’objectif de retour est toujours la Billie Jean King Cup en novembre. Jouer au tennis, c’est comme faire du vélo, ça ne s’ou­blie pas. Mais je dois être encore plus en forme. Je suis aussi encore en plein allai­te­ment. Il faut en tenir compte. Martin adapte mon plan de condi­tion physique en consé­quence. Mon corps se sent bien. »