Qualifiée pour sa première finale WTA ce samedi après une victoire renver­sante sur Caroline Garcia à Lausanne, Clara Burel, 238e mondiale en janvier, va égale­ment réaliser un premier objectif ce lundi prochain en inté­grant pour la première fois de sa jeune carrière le top 100 mondial. Un accom­plis­se­ment sur lequel elle est revenue dans les colonnes de L’Équipe.

« C’est vrai que ça va un peu vite. Je fran­chis les étapes. J’ai surtout bien joué sur le circuit secon­daire en ce début d’année. C’est plutôt là que je me suis distin­guée. Donc je suis contente de gagner des matches sur le circuit WTA. Il me manquait l’ha­bi­tude de jouer contre des filles qui jouaient ce niveau‐là. Il y avait forcé­ment de la nervo­sité car on a envie de bien faire sur ces tour­nois quand on a l’oc­ca­sion de les jouer. Il me manque encore de l’ex­pé­rience sur ce circuit, mais je commence à faire mes preuves, c’est rassu­rant », a déclaré la Française avant de donner son senti­ment sur cette entrée dans le top 100. « C’est quand même une étape impor­tante ! On joue tous au tennis en se disant au début : ‘J’espère que je serai un jour top 100’, même si après on veut tous voir plus grand. »