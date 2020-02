Et de 10 pour Kiki Bertens. La Tenante du titre a remporté son 10e titre en carrière après sa victoire en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg face à la Kazakh Elena Rybakina : 6-1, 6-3 en 1h15. Solide de bout en bout, la 8eme mondiale a fait respecter son rang face à une joueuse en très grande forme depuis le début de l’année 2020 (trois finales et un titre). Bertens remporte son 10e titre en carrière et se rapproche à moins de 200 points de la 7e place mondiale occupée par Sofia Kenin.