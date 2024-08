Invitée sur le WTA 500 de Washington où elle a triomphé et remporté son premier titre depuis plus de deux ans et demi, Paula Badosa a crée une vraie surprise même si peu à peu elle retrouve un très bon niveau.

« La première chose que j’ai faite sur le court c’est d’ap­peler Stefanos et ma famille parce que je sais qu’ils sont toujours avec moi. Ils ont été avec moi dans les moments les plus diffi­ciles. Ils m’ont vu au plus bas l’année dernière et je voulais vivre ce moment avec eux parce que, sans eux, je ne serais pas là, car ils me soutiennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a eu des moments où je ne savais pas quoi faire de ma carrière. Et ils étaient là, je savais qu’ils me suivaient, ils regar­daient le match, alors je les ai appelés. »