Excédé par toutes les réac­tions après les révé­la­tions sur la suspen­sion pour dopage de la quin­tuple lauréate en Grand Chelem Iga Swiatek, le 4e joueur mondial, Taylor Fritz, a reproché à certains fans de tennis leur manque d’objectivité.

« Ce qui me rend FOU dans ces situa­tions (sur Twitter), ce n’est pas les cas eux‐mêmes. Il est diffi­cile de savoir exac­te­ment ce qui s’est passé et tous les détails dans tous ces cas spéci­fiques, donc le débat sur les spécu­la­tions n’est pas vrai­ment ce que je préfère. C’est très bien d’avoir ses propres opinions, mais ce que je ne peux pas comprendre et ce qui est si déran­geant en tant que joueur, c’est le parti pris insensé du public du tennis qui soutient n’im­porte quelle histoire qui va dans le sens de ce qu’il veut. Si c’est un rival du joueur que vous soutenez qui est contrôlé positif, alors vous êtes dans l’équipe ‘traitons‐le de dopé/tricheur autant que possible’ et si c’est votre joueur favori qui est concerné, alors il est inno­cent sans poser de ques­tions. Comment n’êtes‐vous pas capable d’éli­miner votre propre parti pris personnel et de former une opinion éduquée et honnête pour vous‐même ? »