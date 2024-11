Après l’af­faire Jannik Sinner, voici le cas Iga Swiatek.

Alors que l’Italien est toujours sous la menace d’une suspen­sion, la Polonaise et ancienne numéro 1 mondiale semble avoir plus de chance puis­qu’elle a accepté une petite suspen­sion d’un mois suite à un contrôle anti­do­page positif à la trimé­ta­zi­dine (TMZ) lors d’un test hors compé­ti­tion en août dernier.

Une infor­ma­tion confirmée par l’ITIA (l’Agence International de l’Intégrité du Tennis) alors que l’en­quête a déter­miné que le résultat du test était dû à un médi­ca­ment (méla­to­nine) régle­menté et contaminé.

