Maria Sharapova s’est exprimée sur plusieurs sujets « chauds » lors de son inter­view accordée à Bloomberg TV. Après avoir pointé du doigt un problème de marke­ting dans le tennis, en se payant les fans de l’US Open, l’ex‐numéro 1 mondiale a évoqué les écarts de rému­né­ra­tion entre les hommes et les femmes sur le circuit.

« La semaine dernière, le vain­queur du tournoi de Shanghaï a récu­péré un chèque d’1,2 million de dollars. Et au même moment, nous avions un autre tournoi féminin en Chine, où la lauréate a touché 120 000 dollars. Dans les Grands Chelems, nous célé­brons l’égalité au niveau des prize money. C’est super, ce sont les plus gros événe­ments, qui attirent le plus l’attention et les médias. Mais le reste du temps, pendant 8–9 mois, les dispa­rités sont indé­centes. Et ça doit être ques­tionné », a déclaré la Russe, retraitée depuis février 2020.

A noter tout de même que le tournoi de Shanghaï se range dans la caté­gorie des Masters 1000 alors que Qinwen Zheng a remporté à Zhengzhou en Chine dimanche dernier un WTA 500, soit un tournoi d’une caté­gorie inférieure.