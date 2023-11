Motivé comme jamais à l’idée de débuter la nouvelle saison, le prodige espa­gnol a décidé de redou­bler d’ef­forts lors de sa prépa­ra­tion pour arriver en Australie en grande forme.

« Allumez votre télé­vi­seur parce que ça va être une année pleine d’énergie et de bons moments, on va s’en­traîner et lutter pour que l’année soit au même niveau ou même meilleure encore que cette année. Je suis toujours le même garçon, être connu ne va pas changer ma person­na­lité ou l’homme que je suis, même avec toutes les attentes des gens qui me comparent à Federer ou Rafa (Nadal). J’essaie de mettre de côté ces commen­taires et de me concen­trer sur mon propre chemi­ne­ment », a déclaré l’Espagnol qui a dans le même temps mis en garde Novak Djokovic concer­nant ses objec­tifs très élevés en 2024.