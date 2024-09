Après avoir parti­cipé à la quali­fi­ca­tion de l’Espagne pour les phases finales de la Coupe Davis, Carlos Alcaraz peut désor­mais se tourner vers la Laver Cup, qu’il va décou­vrir à Berlin du 20 au 22 septembre.

Il fera équipe au sein de la Team Europe, coaché par Bjorn Borg, avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud.

« Ce sera peut‐être étrange. Passer beau­coup de temps avec eux et parler avec eux d’autre chose, pas seule­ment de tennis, sera diffé­rent… et j’aime les choses diffé­rentes », a déclaré le quadruple lauréat en Grand Chelem dans des propos rapportés sur le site de la compé­ti­tion, créée par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, en 2017.