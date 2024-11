L’un est numéro 1 mondial et a remporté l’Open d’Australie et l’US Open. L’autre est 3e mondial et s’est imposé à Roland‐Garros et Wimbledon. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont tout pour nous offrir des années d’une riva­lité passionnante.

Interrogé à ce sujet, le double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corrteja, n’a pas caché son enthousiasme.

« La riva­lité entre Sinner et Alcaraz est impres­sion­nante. la plus grande diffé­rence entre eux est que Jannik est un peu plus solide et struc­turé, il améliore beau­coup son jeu. Carlitos, quant à lui, est un peu plus génial, il a beau­coup de naturel dans ce qu’il fait. C’est une riva­lité très saine et très bonne pour le tennis et le sport en général. C’est une grande attrac­tion pour le monde entier, mais la chose la plus impor­tante est que ce sont deux bons gars. Il y a beau­coup de respect entre eux, et c’est ce que j’ap­précie le plus. »