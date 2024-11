En tant que direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo avait un peu la pres­sion pour rendre un hommage à la hauteur de la carrière de Rafael Nadal et de tous ses exploits accom­plis Porte d’Auteuil.

Du coup, l’an­cienne numéro 1 mondiale a décidé de publier une vidéo en anglais où elle s’adresse face caméra à celui qui a soulevé à 14 reprises la Coupe des Mousquetaires. Et Amélie a surtout tenu à insister sur les qualités humaines du cham­pion espa­gnol, avant ses nombreuses réali­sa­tions en tant qu’athlète.

« Rafa, je n’ai pas les mots pour te dire à quel point on a besoin de te remer­cier pour tout ce que tu as fait pour le sport. Pas que pour le tennis mais pour le sport en général. Pour l’homme que tu es, pour les valeurs que tu apportes sur les courts. Bien sûr, il y a les quatorze victoires à Roland‐Garros et les vingt‐deux victoires en Grand Chelem. C’est impres­sion­nant, c’est incroyable. Mais le fait que tu es l’homme que tu es, qui a toujours su rester simple, avec ses valeurs ancrées en toi, pour moi, c’est ce que j’apprécie le plus chez toi. Je sais que tu as plein de projets autour de toi avec ta famille ou ton académie. Je vais suivre tes projets et surtout j’ai hâte de t’accueillir à Roland‐Garros. »