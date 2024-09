Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, l’ex‐9e joueuse mondiale Andrea Petkovic a fait passer un message aux détrac­teurs de Jannik Sinner.

« Pour tous ceux qui trouvent son tennis ennuyeux, je vous conseille vive­ment d’es­sayer de le voir en direct si vous le pouvez. La façon dont il se déplace, toujours en parfait équi­libre, la façon dont son corps est légè­re­ment penché vers l’avant comme s’il descen­dait une pente à ski, est une chose de toute beauté. Quelle que soit la force des coups qu’on lui assène, il ne perd jamais son équi­libre. Ce que l’on ne voit pas vrai­ment à la télé­vi­sion, c’est le fait éton­nant que Jannik frappe la balle encore plus fort, de manière encore plus déci­sive, au moment le plus impor­tant du match. »