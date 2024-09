Au micro de la Cadena Ser avant le début de la phase de groupes de la Coupe Davis, le capi­taine espa­gnol David Ferrer a donné des nouvelles de son ami, Rafael Nadal.

« Il a un objectif clair dans son calen­drier depuis la fin des Jeux Olympiques : jouer la Laver Cup puis l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite. Et il est dans un moment diffé­rent. Il voulait se reposer, se décon­necter… C’était quelque chose dont il avait besoin et nous verrons. Une fois que tout cela sera terminé, quand il devra décider ce qu’il veut faire, il me le fera savoir. Quand je lui parle, je veux qu’il aille bien. L’important, c’est qu’il soit heureux et content. Il a toujours une porte ouverte et il le sait ».